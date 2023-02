Picchia la compagna perché stava sgridando la figlia: arrestato dopo 10 anni un 42enne che una condanna si era reso latitante ma che è stato rintracciato e fermato dai carabinieri.

Era accaduto tutto in provincia di Brescia, con l’uomo che aveva dato una manica di botte alla compagna “colpevole” del chiasso con cui stava sgridando la figlioletta, in preda ai capricci infantili.

Picchia la compagna: stava sgridando la figlia

L’uomo di origini rumene in questione era stato perciò denunciato e condannato a una pena di nove mesi e venti giorni di reclusione. Il capo di imputazione era stato maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Ma in carcere lui non ci era mai andato, né alle pene accessorie, perché era andato via “facendo sostanzialmente perdere le sue tracce”, come spiega il Corriere di Brescia.

La “fuga” ieri e il blocco al confine oggi

Poche ore fa l’uomo è stato però identificato ed arrestato dai carabinieri di Aurisina, in provincia di Trieste. Un normale controllo al valico di Fernetti con la Slovenia aveva fatto emergere il carico pendente ed il mandato di cattura emesso proprio dalla Procura di Brescia nel lontano 2013 è stato eseguito.

Da quanto si apprende il 42enne è stato quindi trasferito nel carcere del Coroneo per quei fatti risalenti a dieci anni fa.