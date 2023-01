Picchia la moglie e la costringe a vivere per strada: arrestato

Picchia la moglie e la costringe a vivere per strada: arrestato

Picchia la moglie e la costringe a vivere per strada: arrestato

Un uomo picchiava e minacciava di morte la moglie, costringendola a vivere per strada o cercare ospitalità da parenti o amici.

A Quartu un uomo è stato arrestato per maltrattamenti.

Picchiava e minacciava di morte la moglie, costringendola a vivere per strada oppure a cercare ospitalità dai suoi parenti o dagli amici.

Picchia la moglie e la costringe a vivere per strada: arrestato

Un uomo di nazionalità straniera, che vive a Quartu, è stato arrestato dagli agenti della polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Commetteva questi reati ai danni della moglie e dei figli, da almeno due anni, come testimoniato dalle indagini svolte dagli Agenti del Commissariato di polizia di Quartu.

L’uomo, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Cagliari, è stato portato a Uta. Picchiava e minacciava di morte la moglie, costringendola a vivere per strada o a chiedere aiuto ai parenti e agli amici.

Due casi di maltrattamenti a Quartu

Non si tratta dell’unico caso di maltrattamenti in famiglia a Quartu. Gli agenti hanno eseguito anche una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime.

Questo provvedimento è stato preso per un cittadino italiano che praticava violenza psicologica e fisica nei confronti della moglie e delle figlie.