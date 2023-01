Picchia la moglie e stupra la figlia minorenne: arrestato

Un uomo è stato arrestato ad Oristano, in Sardegna, per aver aggredito e picchiato la moglie, e aver abusato sessualmente della figlia minorenne.

Picchiava la moglie e violentava la figlia: arrestato

Picchiava la moglie e violentava la figlia minorenne. Un ex tutore delle forze dell’ordine in pensione è stato arrestato dalla Polizia a Oristano. Su disposizione del gip, è stata poi emessa un’ordinanza di custodia cautelare, dopo aver acquisito gravi indizi di colpevolezza.

L’uomo sarebbe accusato di diversi maltrattamenti nei confronti della moglie, con l’aggravante di violenze e abusi sessuali ripetuti perpetrati nei confronti della figlia, ancora minorenne.

I precedenti ad Oristano e in provincia

Non è l’unico codice rosso attivato negli ultimi giorni a Oristano. Un cuoco in servizio in una scuola della città è stato sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti di una collega, che da anni era costretta a subire le sue molestie sul posto di lavoro.

Nei guai anche un 70enne, sempre della provincia di Oristano. È stato allontanato dalla casa in cui viveva con la famiglia.

È accusato di maltrattamenti e pestaggi contro la moglie convivente, in alcuni casi anche in presenza dei figli.