Tragedia stradale nelle scorse ore a Goodyear, in Arizona, dove un veicolo pickup ha investito un gruppo di ciclisti, causando una vera e propria strage.

Sono infatti già due le vittime confermate nell’incidente, rispettivamente un uomo e una donna. Lo schianto ha causato anche una dozzina di feriti, rapidamente raggiunti dai soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale.

La prima donna colpita dal pickup sarebbe morta sul colpo, mentre la seconda avrebbe perso la vita dopo essere stata portata nella più vicina struttura ospedaliera.

Subito dopo il terribile evento, la polizia si è sentita in dovere di informare la popolazione su quanto accaduto, confermando il decesso di alcuni dei ciclisti coinvolti:

Sono tutt’ora in corso le analisi delle forze dell’ordine locali per cercare di chiarire un po’ meglio le reali cause dell’incidente. Nel frattempo Cotton Lane, dove è avvenuta la tragedia, è rimasta chiusa per diverse ore per tutti gli accertamenti del caso.

🚨#BREAKING: A Truck rams into numerous cyclists with multiple injuries and fatalities reported

📌#Goodyear | #Arizona

Currently, dozens of emergency crews are responding to a major accident in Goodyear Arizona after a pickup truck rams into numerous cyclists at least 12… https://t.co/EWIpL3WVve pic.twitter.com/dsVaL8XuRc

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 25, 2023