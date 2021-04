Arizona, approvata la legge che vieta l’aborto in caso di anomalie genetiche

In Arizona è stata approvata la legge che vieta l'aborto in caso di anomalie genetiche del feto. A sostenerla il governatore Doug Ducey.

In Arizona, negli Stati Uniti, è stata approvata una legge che vieta l’aborto in caso di anomalie genetiche del feto. A sostenerla il governatore Doug Ducey. I democratici sono insorti, definendo questa legge una norma contro famiglie, donne e medici.

Arizona, legge aborto: le parole del governatore

“Continueremo a dare la priorità alla vita di coloro che non sono ancora nati: questa legge protegge le vite umane” ha spiegato il governatore Doug Ducey, che sostiene questa legge contro l’aborto, che è stata approvata. “C’è valore in ogni vita, a prescindere dalla genetica” ha aggiunto il governatore, che ha firmato trasformando in legge il provvedimento che vieta le interruzioni di gravidanza anche in caso di anomalie genetiche del feto.

Nello stato americano è stato introdotto un divieto di aborto molto forte, che coinvolge le donne che scoprono un’eventuale anomalia genetica nel bambino che portano in grembo. In caso di violazione della legge è previsto anche il carcere.

Arizona, legge aborto: i dettagli

“Questa legge protegge le vite umane” ha ribadito il governatore repubblicano, da sempre schierato contro l’aborto. Questa nuova legge che ha firmato prevede il carcere per tutti coloro che effettueranno aborti, criminalizzando i medici.

Inoltre, vieta la consegna per posta di farmaci che inducono l’aborto e consente al padre e ai nonni materni di un feto “abortito” a causa di un problema genetico di citare in giudizio chiunque sia coinvolto. Vieta anche che arrivino spese statali ad organizzazioni che fonriscono cure per l’aborto. Questa misura richiede anche che i resti fetali vengano seppelliti o cremati e vieta alle università statali fi fornire qualsiasi tipo di cura per gli aborti.

Arizona, legge aborto: è polemica

Per il gruppo conservatore sociale Center for Arizona Policy questo disegno di legge era una priorità assoluta. Il presidente Cathi Herrod sostiene da sempre le leggi dello Stato contro l’aborto. “La vita vince” è stato il suo commento, arrivato subito dopo l’approvazione di questa legge. Subito è scoppiata la polemica ed è arrivata la reazione dei democratici, che si sono molto lamentati per la decisione presa dal governatore. “La decisione del governatore Ducey di firmare SB1457 non è pro-vita. È contro le famiglie, contro le donne e contro i dottori. Sono deluso nel vedere l’Arizona muoversi in questa direzione, ignorando i bisogni e i desideri di medici, donne e famiglie per un’agenda politica estrema” ha commentato su Twitter il rappresentante Diego Espinoza di Tolleson.