Ignazio La Russa, arrivando alla cerimonia del “Treno del Ricordo” alla stazione Ostiense di Roma, ha parlato del caso Fanpage, esprimendo solidarietà per i giornalisti sfruttati.

Caso Fanpage, Ignazio La Russa esprime piena solidarietà ai giornalisti sfruttati

Arrivando alla cerimonia del “Treno del Ricordo” alla stazione Ostiense di Roma, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso piena solidarietà ai giornalisti di Fanpage, dopo la multa da parte dell’Inps a Ciaopeople Srl (editore di Fanpage) di 3,5 milioni di euro per “contratto farlocchi” applicati ai giornalisti della testata, diretta da Francesco Cancellato.

A dare la notizia era stato Libero.it. Ma ecco le parole di La Russa: “non so se ci sono qui giornalisti di Fanpage. Ho letto una notizia che faceva riferimento a un loro sfruttamento del lavoro. Fedele a quello che abbiamo sempre detto, noi siamo dalla parte di chi lavora e merita una retribuzione adeguata. Quindi piena solidarietà ai giornalisti di Fanpage.”

Caso Fanpage, la solidarietà di Valditara

Oltre a Ignazio La Russa, anche Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, ha espresso solidarietà ai giornalisti di Fanpage alla cerimonia del “Treno del Ricordo”: “espressione di forte solidarietà ai giornalisti di Fanpage. Lo dice chi ha contribuito a rinnovare due contratti per un milione e duecentomila lavoratori in questa legislatura e quindi posso ben capire l’importanza di questo problema, quindi grande solidarietà ai giornalisti di Fanpage.”