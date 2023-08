Lo scorso 2 agosto Piero Fassino ha mostrato in aula il cedolino del suo stipendio, “quello che ciascuno di noi riceve ogni mese”, prima di annunciare la sua astensione sul bilancio interno di Montecitorio, precisando: “L’indennità che ciascun deputato percepisce ogni mese dalla Camera è di 4.718 euro al mese. Si tratta certamente di una buona indennità, ma non è certamente uno stipendio d’oro”. La segretaria del PD Elly Schlein è di conseguenza intervenuta su quanto avvenuto, rilasciando le seguenti dichiarazioni riportate da SkyTg24: “Fassino ha parlato a titolo personale, in dissenso rispetto al voto del Pd. Noi continuiamo a batterci per il salario minimo”.

Piero Fassino: “Buona indennità, ma non cifre astronomiche”

Il deputato del Partito Democratico, Piero Fassino, ha fatto sapere in una nota: “A fronte di reazioni seguite al mio intervento alla Camera, ad ulteriore chiarificazione ribadisco che, detratte dall’indennità lorda i prelievi fiscali nazionali e locali e la quota previdenziale, l’indennità netta mensile che ogni deputato percepisce è di 4.718 euro. È certamente una buona indennità, ma non corrispondente alle cifre astronomiche spesso diffuse”.

I guadagni dei deputati

Fassino fa poi sapere nella nota: “Ad ogni deputato è poi corrisposto un Fondo per l’attività parlamentare di 3.610 euro che, per quel che mi riguarda, utilizzo interamente per i compensi ai miei due collaboratori parlamentari. Ogni deputato infine riceve una diaria mensile di 3.500 euro che, per quel che mi riguarda, devolvo al PD nazionale e veneto in misura di 2.500 euro per il sostegno alle attività politiche, utilizzando i restanti 1.000 euro a copertura delle spese per l’attività parlamentare (abbonamenti, trasferte e iniziative)”.