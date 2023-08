La segretaria del Pd, Elly Schlein, è intervenuta in Aula sul Pnrr affermando di essere preoccupata per le sorti del Paese.

In occasione delle comunicazioni sul Pnrr del ministro Raffaele Fitto al Senato e alla Camera, la segretaria del Pd ha espresso preoccupazione per il Paese per i tagli che il Governo continua ad apportare al Piano nazionale di ripresa e resistenza.

Schlein contro il Governo Meloni e Fitto sul Pnrr

“Siamo preoccupati per il Paese e c’è il sospetto non solo che siate incapaci di gestirlo ma che qualcuno speri in un segnale” che si ripercuota a livello europeo dopo il fallimento del Pnrr. Sono le parole della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, pronunciate durante il suo intervento in Aula dopo le comunicazioni del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

“State giocando con la credibilità dell’Italia”, ha tuonato ancora Schlein.

“Basta tagli, basta danneggiare i più poveri”

La rabbia della segretaria dem è esplosa in tutta la sua potenza durante l’intervento tenuto in Aula. “Basta piantare bandierine ideologiche negli occhi dei più poveri coi tagli”, ha tuonato.

“Se volete condurre in porto il Pnrr noi ci siamo, tifiamo per l’Italia e vogliamo metterci alla stanga: a voi la possibilità di invertire la rotta ascoltando sindaci e opposizioni di fermare questi tagli per non perdere questa occasione storica”, ha concluso Schlein.

Intanto, nella serata di martedì 1° agosto, il Senato ha dato il via libera alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del ministro Fitto.