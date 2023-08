I parlamentari di Fratelli d’Italia, il partito guidato dal premier Giorgia Meloni, sono determinati a lottare contro lo stop al taglio dei vitalizi: la discussione sulla misura è in corso all’Aula della Camera.

Vitalizi, Fratelli d’Italia vuole confermare il taglio dei vitalizi

È il turno dei vitalizi in Aula alla Camera. La discussione, cominciata nel pomeriggio di martedì 1° agosto, vede Fratelli d’Italia lottare per conservare lo stop. Il gruppo parlamentare che fa capo a Giorgia Meloni ha, infatti, presentato un ordine del giorno al bilancio con il quale chiede di ignorare la decisione del Collegio di garanzia del Senato sulla revoca al taglio dei vitalizi per gli ex senatori.

Nell’odg firmato dal capogruppo Tommaso Foti e Giovanni Donzelli, si legge che il collegio dei questori e l’ufficio di presidenza di Montecitorio sono invitati “a mantenere per tutti i beneficiari, deputati ed ex deputati, la vigente normativa di calcolo su base contributiva, sulla base della delibera n. 14 adottata dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 12 luglio 2018 e successive modificazioni, con la quale si è proceduto alla rideterminazione, secondo il metodo di calcolo contributivo, della misura dell’indennità di fine mandato spettanti”.

La reazione del Movimento 5 Stelle

La mossa di Fratelli d’Italia è stata particolarmente apprezzata dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. “Siamo contenti che FdI difenda la delibera Fico sui vitalizi. Ora però sia conseguente e chiami La Russa per convocare il Consiglio di Presidenza del Senato, come da noi richiesto, per correggere la vergogna orchestrata dal centrodestra al Senato”, ha dichiarato il capogruppo alla Camera del M5S, Francesco Silvestri.

“È ora che la maggioranza che sostiene il governo Meloni la smetta di promettere e faccia qualcosa di concreto”, ha aggiunto.