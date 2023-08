Il leader di Iv Matteo Renzi presenta una nuova proposta di legge in Senato per l’elezione diretta del premier: i dettagli.

Gli impegni da direttore editoriale de Il Riformista e l’estate non distraggono il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dalla politica che ha presentato una proposta di legge in Senato per l’elezione diretta del premier.

Renzi presenta una nuova proposta di legge per l’elezione diretta del Premier

Nuova mossa per il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. L’ex premier e attuale direttore de Il Riformista ha presentato una proposta di legge in Senato. La proposta, composta da quattro articoli, mira ad attuare una revisione costituzionale per introdurre l’elezione diretta del Presidente del Consiglio italiano.

A motivare la decisione di promuovere una simile iniziativa è stato lo stesso Renzi. “Il presidente del Consiglio è eletto contestualmente alle elezioni delle Camere e nomina e revoca i ministri”, ha detto.

La critica a Governo e opposizioni

“Questa proposta di legge a parole ha il consenso di maggioranza e parte delle opposizioni, ma sono 9 mesi che fanno melina”, ha aggiunto l’ex premier, lanciando una chiara frecciatina sia ai parlamentari che compongono la maggioranza del Governo Meloni che ai colleghi delle opposizioni.

“Oggi la consegniamo”, ha infine asserito il leader di Iv. “Vogliamo stare ad agosto a discuterla? Noi siamo pronti. È parte integrante del programma del terzo polo. Su questo ci siamo impegnati con i nostri concittadini”, ha concluso.