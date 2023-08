Reddito di cittadinanza, la richiesta della Cgil: "Proroga almeno fino a dicembre"

Nei giorni scorsi l’Inps ha comunicato via SMS a 169 mila famiglie italiane la sospensione del reddito di cittadinanza. Non si placano le polemiche e gli uffici sono ancora tempestati di telefonate, ma il Governo prosegue per la strada tracciata e non si guarda alle spalle.

Proroga reddito di cittadinanza, la richiesta della Cgil: “Si vada fino a dicembre”

Le parole della ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone al question time alla Camera hanno sollevato un vero e proprio polverone. La ministra aveva parlato di 112 mila persone attivabili al lavoro, ma le sue dichiarazioni non sono piaciute all’opposizione, ai sindacati e alle associazioni. La a segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi, per esempio, risponde a tono: “Deludente l’assenza di concrete risposte da parte della ministra Calderone” – e poi propone – “Ribadiamo con forza la nostra richiesta di prorogare almeno fino al termine del 2023 il Reddito di cittadinanza, unico strumento universale di contrasto alla povertà, affinché nessuno venga lasciato solo.”

Le richieste di Uil e Cisl: ripristino e responsabilità

“Il governo, indulgente con gli evasori e spietato con i poveri – continua ancora la dirigente sindacale della Cgil – “Prosegue ad andare avanti senza ascoltare nessuno, con un atteggiamento di crudeltà e insofferenza verso chi si trova in condizioni di bisogno. Una ragione in più per proseguire la mobilitazione per non lasciare soli coloro che stanno peggio e per cambiare le politiche sbagliate dell’esecutivo.” Mentre la Uil chiede il ripristino del sussidio, anche Luigi Sbarra della Cisl si è espresso sulla questione: “Serve tanta responsabilità: Governo, Regioni e Comuni devono collaborare per assicurare una gestione adeguata di questa transizione.” Infine, il duro attacco di associazione Libera: “Cancellare il reddito di cittadinanza non solo lascia senza alternativa più di 600 mila persone, non solo viola l’obbligo della Costituzione richiamato dall’articolo 3, ma le espone al ricatto del welfare mafioso.”