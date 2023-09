Il giornalista calabrese Pietro Bellantoni, volto del TgR Calabria, è deceduto all’età di 42 anni. Era entrato a far parte del TgR Calabria lo scorso marzo, poco prima di scoprire la malattia che lo aveva colpito.

Chi era il giornalista Pietro Bellantoni

Il giornalista Pietro Bellantoni, del TgR Calabria, è scomparso all'età di 42 anni, a causa di una malattia scoperta nel marzo precedente. Lascia la moglie e una bambina di due anni.

Il giornalista Pietro Bellantoni, con esperienza dal 2009, viveva a Reggio Calabria. Ha lavorato a lungo come redattore per il Corriere della Calabria e aveva precedenti esperienze con La Stampa e La Repubblica.

Pietro Bellantoni, giornalista con diverse esperienze alle spalle, aveva lavorato per Studio Aperto e poi per LaCNews24. Aveva anche svolto l’incarico di direttore responsabile del sito Ilreggino.it. In passato, aveva fatto parte dell’ufficio stampa della Regione Calabria e, poco prima di scoprire la sua malattia, aveva iniziato a lavorare per il TgR Rai dopo aver superato un concorso pubblico.

La scomparsa di Pietro Bellantoni: gli amici e i colleghi lo ricordano

A seguito dell’annuncio della sua scomparsa, amici e colleghi hanno tributato elogi alla dedizione e alla professionalità di Pietro Bellantoni nel campo del giornalismo. Nonostante la sua malattia, ha perseverato nella sua collaborazione con la redazione fino a quando la sua condizione di salute è peggiorata.

Nonostante la gravità della sua malattia, Pietro Bellantoni ha mantenuto una straordinaria determinazione e coraggio, continuando a svolgere il suo ruolo nella redazione con un profondo senso di responsabilità e dedizione. La sua passione per il giornalismo è rimasta inalterata, anche quando la sua condizione di salute si è deteriorata progressivamente.