Pietro Genuardi, celebre volto di CentoVetrine e Il Paradiso delle Signore, è scomparso a 62 anni dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia del sangue che lo aveva costretto a ritirarsi dalle scene lo scorso ottobre. La moglie, Linda Ascierto, lo ricorda con un commovente ricordo sui social.

Il matrimonio tra Pietro Genuardi e Linda Ascierto

Il matrimonio tra Pietro Genuardi e Linda Ascierto è stato un evento molto speciale per i due, che si sono conosciuti in modo piuttosto romantico e inaspettato. La coppia si è incontrata per la prima volta durante un viaggio in aereo, e da quel momento è nata una forte connessione che li ha portati a sposarsi nel 2020.

Il matrimonio, celebrato in un’atmosfera intima e privata, ha segnato l’inizio di una nuova fase della loro vita insieme. La coppia sembrava molto unita, e i loro momenti felici insieme venivano spesso condivisi sui social, dove i fan potevano vedere quanto fosse forte il legame tra loro.

Purtroppo, il loro matrimonio è stato segnato dalla grave malattia di Pietro, che lo ha costretto a ritirarsi dalla vita pubblica lo scorso ottobre, portando un grande dolore alla coppia. Con l’annuncio della morte, Linda Ascierto ha mostrato la sua tristezza sui social, ricordando Pietro con grande amore.

Addio a Pietro Genuardi: il dolore immenso della moglie Linda Ascierto sui social

In questo giorno tragico, venerdì 14 marzo 2025, Linda Ascierto è tornata sul suo profilo Instagram per rendere un ultimo omaggio pubblico, lasciando un ricordo che rimarrà per sempre. Ha condiviso un collage di tre foto, per raccontare un pezzetto della loro vita insieme, sorridenti e felici.

“Per sempre oltre i confini dell’anima ❤️.Sarai il mio sorriso, il mio sole, il mio grande amore

Ti ho detto ti amo ogni giorno della mia vita e continuerò a farlo …perché l’amore non muore vita mia. Stringimi forte e camminiamo insieme“.