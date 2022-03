Pillola anticoncezionale maschile: come funziona ed efficacia

Pillola anticoncezionale maschile, come funziona? L'Università del Minnesota ha creato e testato, finora solo sui topi, il farmaco YCT529.

Pillola anticoncezionale maschile, dall’Università del Minnesota arriva il farmaco sperimentale YCT529, che potrebbe rappresentare una svolta storica. Per il momento è stato sperimentato solo sui topi.

Pillola anticoncezionale maschile, l’efficacia

Da una ricerca preliminare effettuata su topi da laboratorio, l’Università del Minnesota afferma che la pillola anticoncezionale maschile ha un efficacia del 99% nel prevenire le gravidanze.

I trial clinici sull’uomo potrebbero iniziare a fine 2022 ma prima i ricercatori dovranno dimostrare la sicurezza del farmaco e l’effettiva efficacia della molecola. Per l’approvazione da parte della Food and Drug Aministration statunitense (FDA) e Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), nonché successiva commercializzazione, potrebbero volerci circa cinque anni.

Pillola anticoncezionale maschile, come funziona

Il farmaco contiene una molecola in grado di inibire la proteina chiamata recettore alfa dell’acido retinoico (RAR-α).

I topi da laboratorio hanno ricevuto la pillola anticoncezionale per via orale e il risultato è stato un crollo dell’attività dei loro spermatozoi, con prevenzione di gravidanze del 99% dopo l’accoppiamento. Dopo 4-6 settimane dopo la sospensione del farmaco, i roditori potevano tornare ad avere cuccioli.

A coordinare la ricerca sulla pillola anticoncezionale maschile è stato il dottor Abdullah Al Noman dell’Institute for Therapeutics Discovery & Development, che ha presentato i risultati della relativa ricerca durante la conferenza primaverile dell’American Chemical Society (ACS) di San Diego, California.

La pillola YCT529 esclude principi ormonali, dato che il controllo del testosterone può determinare effetti collaterali significativi come aumento del peso, depressione e aumento dei livelli di colesterolo LDL (lipoproteine a bassa densità), che a loro volta possono innescare problemi cardiaci.