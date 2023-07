Disavventura a lieto fine per due persone a bordo di un Piper: la passeggera ha salvato la sua stessa vita e quella del pilota atterrando l’aereo dopo che il pilota si era sentito male in volo. L’incidente è avvenuto sabato scorso all’aeroporto di Martha’s Vineyard, nel Massachusetts.

La donna di 68 anni non aveva esperienza di volo

La passeggera, una donna di 68 anni, ha detto alla polizia di aver preso il controllo dell’aereo dopo che il pilota aveva iniziato a sentirsi male. La donna ha poi dichiarato di non avere mai avuto alcuna esperienza di volo in precedenza. Nonostante ciò, è riuscita ad atterrare l’aereo senza incidenti e senza neanche l’apertura del carrello.

Il pilota, un uomo di 79 anni, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. La passeggera ha riportato solo ferite lievi.

24 anni fa Kennedy Jr. perse la vita in un incidente simile

L’aereo, un Piper Meridian del 2006, era partito dalla contea di Westchester, New York, e stava per atterrare a Martha’s Vineyard quando l’incidente è avvenuto.

La Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board stanno indagando sull’incidente.

L’incidente si è verificato alla vigilia del 24esimo anniversario dell’incidente aereo in cui sono morti John F. Kennedy Jr., sua moglie e sua cognata nel 1999. Kennedy era un pilota non esperto ed è morto quando il suo aereo è precipitato nell’Oceano Atlantico al largo di Martha’s Vineyard.

L’incidente di sabato ci ricorda che anche i piloti esperti possono subire malori in volo. Quando si vola in piccolo aerei, è importante che tutti i passeggeri siano consapevoli dei rischi del volo e che siano in grado di prendere il controllo dell’aereo in caso di emergenza.