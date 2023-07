Tragedia in Polonia, dove un piccolo aereo si è schiantato con un hangar all’aeroporto di Chrcynno, vicino a Varsavia. Nell’impatto sono decedute cinque persone, tra cui il pilota, mentre altre otto persone sono rimaste ferite. Come informa Il Post erano tredici le persone all’interno dell’hangar per ripararsi dalla pioggia. Secondo i vigili del fuoco, sarebbe stato proprio il maltempo a causare l’incidente. Le indagini da parte della polizia locale sono ancora in corso.

Polonia, aereo si schianta su hangar: tragico bilancio

Nella cittadina di Chrcynno, vicino a Varsavia, in Polonia, si è verificato un terribile incidente aereo. Un piccolo aereo si è schiantato contro un hangar, causando una devastazione significativa alla struttura. Purtroppo, il bilancio è stato drammatico, con cinque persone che hanno perso la vita, tra cui il pilota dell’aereo, e otto feriti, tra cui un bambino molto piccolo.

Il pilota avrebbe tentato un atterraggio di emergenza

Secondo la polizia locale, il pilota dell’aereo coinvolto nell’incidente stava tentando di effettuare un atterraggio di emergenza a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ma qualcosa è andato storto. Da Today si legge come l’uomo abbia probabilmente perso il controllo, provocando lo schianto contro un hangar situato in una zona isolata. Purtroppo, al momento dell’incidente, c’erano almeno tredici persone nelle vicinanze dell’hangar, che cercavano riparo dalla pioggia.

La ricostruzione preliminare suggerisce che il pilota abbia cercato di evitare il contatto con persone o altre strutture durante l’atterraggio di emergenza, ma l’esito è stato tragico, con cinque vittime tra cui il pilota e otto feriti, compreso un bambino. Le autorità locali stanno indagando sull’incidente per determinare le cause esatte dell’accaduto.