Ucraina, raid russi su Odessa e Mykolaiv: scoppia un incendio in una struttura

Nella notte successiva al 17 Luglio, data chiave nel conflitto russo-ucraino per l’attacco attribuito a Kiev al ponte di Crimea e il ritiro di Mosca dall’accordo sul grano, ci sono stati nuovi raid sulla zona di Odessa e Mykolaiv.

Due raid con droni e missili hanno causato diversi danni al porto di Odessa. Il comando operativo ‘Sud’ delle forze armate ucraine ha fatto sapere che i missili lanciati da Mosca sono stati tutti abbattuti ma i frammenti hanno danneggiato alcune infrastrutture. Colpite anche alcune case private, con un uomo anziano che è rimasto ferito e poi trasportato in ospedale dalle autorità. Il sindaco di Mykolaiv ha fatto sapere che un incendio abbastanza grave è scoppiato in una struttura della sua città. Su questo attacco, al momento, non sono state fornite nuove informazioni, ma anche a Mikyloaiv i danni dovrebbero essere stati fatti dai frammenti di missili intercettati dall’antiaerea ucraina e distrutti.

Gli altri attacchi della notte

Le autorità ucraine hanno anche fatto sapere che nella notte ci sono stati attacchi con droni nelle regioni Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e di Dnipropetrovsk. Mentre altri attacchi con missili balistici sono stati sventati a Poltava, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Kirovohrad.