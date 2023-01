Pino Daniele, 8 anni dalla sua morte: il ricordo della figlia

Sara, la figlia di Pino Daniele, ha condiviso un post molto emozionante in ricordo del suo amato papà.

Il cantante è scomparso 8 anni fa, lasciando un segno indelebile nel cuore degli italiani.

Pino Daniele: sono passati 8 anni dalla sua morte

Pino Daniele è morto a Roma il 4 gennaio 2015. Il cantautore, chitarrista e compositore napoletano aveva solo 59 anni. Ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana, è stato uno dei musicisti più innovativi e amati e nella sua carriera ha collaborato con tantissimi artisti, da quelli più grandi, come Battiato, De Gregori, Dalla e Baglioni, fino ai più giovani, compresi moltissimi rapper.

La sua tecnica strumentale e compositiva è stata influenzata dalla musica rock, dalla musica jazz e dal blues. Tra le sue varie esibizioni dal vivo, numerose collaborazioni con artisti di fama internazionale come Pat Metheny, Eric Clapton, Joe Bonamassa.

Il ricordo della figlia di Pino Daniele

“Sono già passati 8 anni? A me sembra un’eternità. Non sono mai stata brava con le parole, penso sia l’unica cosa che non ho preso da te.

Mi capivi solamente con uno sguardo, ti bastava guardarmi e trovavi sempre la parola giusta da dirmi in quel momento. Mi manchi sempre. Il 4 Gennaio 2015 è stato il giorno in cui ho perso il mio punto di riferimento, l’uomo della mia vita. Ti cerco ancora anche se non ti vedo e non penso che smetterò mai. ‘Io vi sono sempre vicino anche quando sono fuori’. Lo spero Pà” ha scritto Sara Daniele, figlia del cantante, per ricordare il suo papà nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa.