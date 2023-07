Pinuccia vuole tornare a Uomini e Donne, ma non per fare la dama: il ruolo

Pinuccia Della Giovanna vuole tornare a Uomini e Donne.

Intervistata da L’Informatore Vigevanese, Pinuccia Della Giovanna ha confessato che vorrebbe tornare a Uomini e Donne. L’arzilla vecchietta, però, non desidera rientrare nel parterre delle dame, ma ha in mente un altro ruolo. E’ per questo che ha lanciato un appello a Maria De Filippi.

L’appello a Maria De Filippi

Pinuccia, che nei giorni scorsi ha lanciato il suo primo singolo, sogna di tornare a Uomini e Donne per esibirsi come cantante. L’ex dama ha dichiarato:

“Spero di poterlo presentare da Maria perché lei mi ha voluta bene, mi ha rispettata ed è il ricordo più bello che ho”.

Della Giovanna ha raccontato che il brano è stato scritto da Angela, che lei seguiva nelle sue serate danzanti. Quando la donna le ha fatto ascoltare la canzone, ne è rimasta colpita e ha accettato di trasformarsi in cantante.

Uomini e Donne: Pinuccia sente ancora Alessandro

Pinuccia ha raccontato che sente ancora Alessandro Rausa, ma ha capito che tra loro non può nascere nulla. L’ex dama, però, non rimpiange la sua avventura a Uomini e Donne: