Pisa dice addio al professor Renato Prediletto

Il mondo accademico e la città di Pisa dicono addio al professor Renato Prediletto, dolore per la scomparsa del primo ricercatore del CNR ed illustre pneumologo.

IL professor Prediletto è deceduto a 68 anni e a poco meno di un anno dal suo incarico di direttore del Reparto di Pneumologia della Fondazione G. Monasterio CNR/Regione Toscana.

Addio al professor Renato Prediletto

Il medico era originario di Messina ed aveva studiato a Pisa dove si era laureato nel 1979. Si era specializzato in Pneumologia e Tisiologia, in Medicina del Lavoro e in Radiodiagnostica. Nel tempo era divenuto Direttore della U.O.

di Pneumologia della Fondazione CNR-Regione Toscana G. Monasterio. Pisa Today spiega poi che “dal 1988 al 1990 aveva trascorso un periodo di studio e specializzazione a San Diego nell’Università della California, Dipartimento di Medicina, M-023° National Institute of Health-Fogarty International Center”. Il professor Prediletto era anche docente esterno dell’Università di Pisa nelle facoltà di Medicina e di Farmacia, e della Scuola Superiore Sant’Anna nel Master in Fisiopatologia Respiratoria.

Funerale domani a San Giuliano Terme

Il compianto medico aveva firmato centinaia di articoli scientifici pubblicati nelle più importanti riviste mondiali. Da quanto si apprende il professor Prediletto lascia la moglie Elisabetta, i fratelli Enzo, Saverio ed Emilio, i due figli Edoardo e Jacopo avuti dalla giornalista Candida Virgone, la famiglia Cicalini con Andrea, Margherita e Niccolò. Il funerale si terrà domani, lunedì 2 gennaio alle 15.30 nella chiesa di Pugnano nel Comune di San Giuliano Terme.