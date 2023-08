Sventolano una pistola e si aggirano con il passamontagna sul lungomare di Riccione: un gruppo di ragazzini si è spacciato per TikToker famosi intenti a girare un video, terrorizzando i presenti. La medesima scusa è stata usata quando gli agenti di polizia li hanno fermati.

Pistola e passamontagna sul lungomare di Riccione, ragazzini si spacciano per TikToker

Muniti di passamontagna e una finta Glock, si sono aggirati indisturbati sul lungomare di Riccione. “Siamo dei TikToker, stiamo solo girando un video per il web”. Con queste parole, alcuni ragazzini si sono giustificati dopo essere stati fermati dagli uomini della polizia locale per aver terrorizzato alcune persone che si trovavano sul posto.

Il gruppo di giovanissimi, tutti di origine straniera e residenti in provincia di Reggio Emilia, è stato fermato nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto.

L’intervento della polizia locale

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, intono alle 03:30, i ragazzini sono stati individuati da una pattuglia sul lungomare della Libertà. Uno dei membri del gruppo, originario del Ghana, agitava in aria una pistola scacciacani alla quale era stato rimosso il tappo rosso. L’arma, quindi, sembrava in tutto e per tutto simile a una Glock modello 17 calibro 9 mm.

Un altro giovanissimo, invece, portava un passamontagna nero modello Mephisto mentre un altro aveva in tasca una piccola dose di hashish.

Mentre si aggiravano sul lungomare di Riccione, i ragazzi urlavano: “Siamo dei TikToker molto famosi, stiamo girando un video per i nostri follower”.

Fermati dalla polizia, il detentore della pistola è stato oggetto di una denuncia a piede libero per aver violato la normativa sul possesso di armi mentre il giovane in possesso della droga è stato segnalato in via amministrativa ala prefettura.