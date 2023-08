Persi contatti con aereo Roma-Berlino: Eurofighter si alzano in volo

Un aereo sulla rotta Roma Berlino ha perso i contatti radio. Due Eurofighter F-2000 si sono levati in volo per intercettarlo, ma poi sono rientrati alla base. Allarme rientrato. Ecco cosa è successo e come funziona la difesa aerea.

Era decollato il 14 agosto da Roma Ciampino, con atterraggio previsto a Berlino. Si tratta di un Airbus 320 che ha poi perso i contatti radio con le autorità preposte al controllo del traffico aereo. A quel punto, come da protocollo di sicurezza, è scattata la procedura di allarme per intercettare l’aereo civile.

Come funziona l’ordine di decollo immediato

Dopo aver ricevuto quello che in gergo militare si chiama “scramble”, ma nel linguaggio civile popolare è definito “ordine di decollo immediato”, due caccia dell’Aeronautica Militare italiana modello F-2000 dei prototipi di quarta generazione Eurofighter si sono attivati per intercettare il velivolo che aveva perso i contatti radio. Questa procedura è garantita dal servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale.

I due aerei militari sono due caccia intercettori provenienti dal 4° Stormo di Grosseto. Hanno guidato sotto la supervisione dei controlli della Difesa Aerea dell’11esimo Gruppo Dami di Poggio Renatico. Hanno effettuato l’attività supersonica in modo da raggiungere l’aereo civile del quale si erano persi i contatti.

Alla fine il volo Roma-Berlino ha ripristinato i contatti radio e viaggiava all’altezza di Rovigo. Per questo i due caccia hanno interrotto il sistema cosiddetto di visual identification e sono rientrati alla base.

La procedura di protocollo viene eseguita per la difesa dello spazio aereo europeo e scatta anche quando un volo civile perde contatti radio. Un sistema di allerta per prevenire dirottamenti, e qualsiasi rischio o minaccia.