Pitbull senza guinzaglio aggredisce un altro cane: ferito gravemente

Nella città di Vignola un pitbull lasciato senza guinzaglio dal proprietario ha aggredito un altro cane di taglia media.

L’episodio è avvenuto nella serata del 5 gennaio.

Pitbull aggredisce un altro cane

In viale Mazzini all’altezza della gelateria K2 il pitbull ha azzannato un barboncino provocandogli delle profonde ferite. Il cane si è fermato soltanto quando è intervenuto il suo padrone e alcuni amici dell’uomo.

Barboncino aggredito

La vittima dell’aggressione è stato il barboncino che stava passeggiando con la sua padrona la quale dopo l’aggressione ha denunciato l’aggressione al comando della polizia permettendo così di identificare il proprietario del pitbull.

Identificazione del proprietario del pitbull

Dopo aver allontanato il suo cane dal barboncino aggredito il proprietario del pitbull se n’è andato senza lasciare i dati alla signora. Per identificare l’uomo sono state fondamentali le telecamere. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere, infatti, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità del padrone del pitbull lasciato senza guinzaglio. L’uomo di origini straniere è residente a Vignola da anni e ha il cane da cinque anni.

Sanzione amministrativa per il padrone del pitbull

Il proprietario dovrà pagare una sanzione amministrativa per il malgoverno del suo cane. L’episodio di aggressione da parte del pitbull è stata segnalata al Servizio veterinario di zona il quale ha prontamente attivato il protocollo per i cani “morsicatori”. Il Servizio veterinario ha anche avviato un monitoraggio comportamentale per verificare necessità di eventuali prescrizioni nei confronti del proprietario del cane.