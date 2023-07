Piunti (Conou): "Dal riciclo degli oli usati risparmi per 130 mln in import petrolio"

Piunti (Conou): "Dal riciclo degli oli usati risparmi per 130 mln in imp...

Roma, 17 lug. – (Adnkronos) – "Noi siamo primi in Europa perché raccogliamo e rigeneriamo tutto l’olio minerale usato, lo raccogliamo a titolo gratuito come fa l'azienda Veronico di Modugno, e lo andiamo a rigenerare, ridando nuova vita e risparmiando, nell’ultimo anno, 130 milioni di euro di importazioni di petrolio”. Lo ha detto Riccardo Piunti, presidente del Conou, il consorzio nazionale degli oli minerali usati, a margine della tappa del tour di Legambiente 'Cantieri della transizione ecologica' ospitata a Modugno (Bari) in una delle aziende di raccolta dell'olio minerale usato. “In Europa – ha aggiunto il tasso di rigenerazione è del 60%, quindi quasi la metà dell’olio viene destinato alla combustione ed è un peccato perché oggettivamente è una materia prima pregiata, selezionata che va comunque trattata perché è un rifiuto pericoloso e bruciarla mi sembra una cosa veramente assurda”.