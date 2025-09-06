Una vicenda tra delusione e solidarietà ha colpito PizzAut, l’iniziativa che unisce la passione per la pizza e l’inclusione sociale. Una comitiva di 50 insegnanti, infatti, ha deciso di disertare una prenotazione già confermata, suscitando scalpore e dibattito sui valori della partecipazione e del sostegno a progetti educativi. La notizia ha raggiunto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto esprimere il suo appoggio all’iniziativa, sottolineando l’importanza di promuovere l’inclusione e il rispetto reciproco.

Una comitiva di cinquanta insegnanti aveva programmato un pranzo da PizzAut, la pizzeria di Monza famosa per dare lavoro a giovani con autismo, ma non si è mai presentata.

Nico Acampora, fondatore del locale, ha raccontato che gli insegnanti avevano prenotato tramite TheFork e avevano indicato nelle note che il gruppo sarebbe stato numeroso. Nonostante i tentativi del personale per confermare il numero esatto dei partecipanti, le telefonate sono rimaste senza risposta fino quasi a mezzogiorno, quando è stato finalmente comunicato che il gruppo non si sarebbe presentato.

“Hanno detto di averci chiamato ad agosto ma noi eravamo chiusi… abbiamo riaperto il 20 agosto… ma non hanno più riprovato. Mi piacerebbe scrivere il nome della scuola, ma evito perché sono più corretto di loro. Tuttavia, PizzAut non ha numeri di telefono, le prenotazioni e le disdette si fanno tramite l’app. Che messaggio danno ai loro alunni?”, ha aggiunto al Corriere.

Acampora ha sottolineato come la mancata disdetta sulla piattaforma abbia lasciato i tavoli vuoti, creando difficoltà organizzative e sollevando interrogativi sul messaggio educativo inviato agli studenti.

PizzAut, comitiva di 50 insegnanti diserta la prenotazione: interviene anche Mattarella

La vicenda ha assunto una dimensione nazionale quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha contattato Acampora per esprimere la sua vicinanza all’iniziativa e ai ragazzi impiegati nella pizzeria.

“Sono davvero rammaricato, volevo darle la mia solidarietà e le chiedo di abbracciare uno a uno tutti i ragazzi di PizzAut”

Il ristoratore ha raccontato al Corriere della Sera di essere rimasto profondamente colpito dall’attenzione del Presidente, al punto da commuoversi durante la conversazione.

Sui social, Acampora ha condiviso la sua delusione verso i docenti, auspicando che in futuro altri insegnanti possano dimostrare maggiore responsabilità e rispetto, trasformando la brutta esperienza in un’occasione di riflessione sull’inclusione e sulla correttezza nei comportamenti quotidiani.