Preoccupazione per Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ricoverato nuovamente in ospedale. Il noto opinionista ha voluto aggiornare i sui fan, con un post sui social, sulle sue attuali condizioni di salute.

Platinette e i due ictus

Era il 2023 quando Mauro Coruzzi, in arte Platinette, aveva avuto il suo primo ictus, che aveva richiesto un lungo periodo di riabilitazione poi, lo scorso mese di febbraio, il noto opinionista era stato colpito da un secondo ictus, salvato poi dalla colf che lo aveva trovato a terra e aveva subito chiamato i soccorsi.

In una intervista a DiPiù, Platinette ha raccontato cosa è successo quel giorno: “le mie gambe non hanno retto, è stato come se non le avessi più. Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza. Sono rimasto lì per terra, senza potermi muovere, certamente per ore.”

Platinette di nuovo in ospedale: l’opinionista aggiorna i fan sui social

Platinette è ricoverato nuovamente in ospedale. E’ stato lo stesso Mauro Coruzzi ad avvisare i fan, pubblicando una foto su Instagram proprio dal letto dell’ospedale. Lo scatto mostra, oltre a Platinette, anche un foglio con scritto su il suo cognome, una data e l’intervento chirurgico a cui dovrebbe sottoporsi, ovvero la chiusura dell’auricola, un intervento al cuore al fine di ridurre il rischio di ictus.