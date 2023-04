Pnrr, Messina (FdI): "Ora arriva il momento difficile"

Ospite al talk show di LA7 Omnibus, il deputato siculo di Fratelli d’Italia Manlio Messina ha espresso la sua previsione sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Messina (FdI) sul Pnrr: «Non c’è alcun caos»

Alla richiesta di chiarezza da parte delle opposizioni che parlano di «caos» sul Pnrr, Messina risponde così: «Non c’è alcun caos. C’è una responsabilità, c’è un governo che sta lavorando e c’è un problema che si confronta con la Commissione europea su alcune tematiche, che la stessa Commissione ha evidenziato su progetti già presentati dal vecchio Governo e che l’attuale Governo sta cercando di risolvere».

Le difficoltà sull’attuazione del Piano

Difficoltà non significa caos. Continuando a spiegare il lavoro di Fratelli d’Italia sull’attuazione del Piano, Messina non manca di riconoscere le effettive difficoltà incontrate. E continua: «Ci sono problematiche sull’attuazione del Pnrr: dobbiamo ricordare che quello che è stato fatto finora è un insieme di applicazioni e norme (o rifacimento di norme), per far sì che i soldi del Pnrr potessero essere messi per terra, il Codice degli appalti è una di queste. Finora è stato fatto un lavoro principalmente burocratico, ora subentra l’effettiva applicazione del Piano. Mettere a terra i soldi. Fare le gare. E completare le opere» conclude il deputato di FdI.