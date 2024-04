Pnrr: Renzi, 'un marchettificio, soldi a Brunetta una barzelletta'

Roma, 23 apr (Adnkronos) – "Il Pnrr è diventato un marchettificio". Lo ha detto Matteo Renzi, in Senato, sul Dl Pnrr. "Il Pnrr serve a rilanciare il Paese o il Cnel? E' una barzelletta. Voi restituite con i soldi dei vostri figli lo stipendio al presidente del Cnel, pur senza requisiti, violando la legge Madia, tutto per dare soldi a Renato Brunetta", ha spiegato il leader di Iv. "State sprecando i soldi degli italiani in marchette, per questo votiamo contro, e li mettete in scelte ridicole", ha sottolineato Renzi.