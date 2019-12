Il premier Conte ha esortato Salvini a informarsi nel dettaglio sui contenuti del Mes dopo la sua mancata risposta in merito al trattato.

Continua lo scontro, seppur a distanza, tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte intorno alla riforma del Mes. Il premier ha invitato l’ex ministro a informarsi bene sui contenuti del trattato prima di discuterne.

Conte contro Salvini sul Mes

La nuova diatriba è sorta in seguito alla mancata risposta di una domanda sul Mes da parte del leader leghista. Un giornalista gli ha infatti chiesto cosa fossero le CACS, vale a dire le Clausole di Azione Collettiva sul Debito. Questo per verificare che sapesse nel dettaglio in cosa consista la riforma del fondo salva stati, dato che ha annunciato di voler raccogliere firme per chiedere che non venga siglata dall’Italia.

Salvini, che ha voluto prendersi il merito di aver portato la questione agli occhi dell’opinione pubblica, si è ricordato solo la prima parola dell’acronimo.

Ha quindi tentato di eludere le altre tre spiegando in generale in cosa consistessero con tanto di latinismi. “Sono le clausole in cauda venenum che hanno alcuni dei principali problemi che ci sono nel Mes“, ha affermato.

Incalzato dal giornalista a dire le esatte parole a cui corrispondono le lettere ACS, Salvini ha risposto ironicamente mandando un bacio. Anche di fronte alla proposta di una domanda di riserva, il leader del Carroccio non ne ha voluto sapere ed è intervenuto con un “Dai, non sei simpatico“.

Immediata la replica del premier Conte, da lui accusato di alto tradimento qualora venisse dimostrata la sua assicurazione della firma del trattato prima di discuterlo in Parlamento. Durante un punto stampa, l’interessato ha chiesto agli inviati se l’avversario avesse risposto in merito alle CACS.

Di fronte alla risposta negativa, l’ha quindi invitato a studiare bene i contenuti della riforma. “Si informi prima di che cosa parla e poi faccia una discussione sul Mes“, ha attaccato.