I sondaggi politici di oggi rivelano una crescita del movimento delle Sardine: se fossero un partito, infatti, si attesterebbero intorno al 10%.

Se le Sardine fossero un vero e proprio partito, i consensi nei sondaggi politici le vedrebbero in crescita a scapito delle forze di maggioranza al governo. Infatti, secondo quanto riporta il sondaggio realizzato da Repubblica, il movimento in opposizione a Salvini guadagnerebbe il 10% dei voti degli italiani. Inoltre, almeno il 5% degli intervistati le terrebbe in considerazione per un eventuale votazione. Da quanto emerge, quindi, le Sardine raggiungerebbero e pareggerebbero il sostegno a Berlusconi e a Renzi. I partiti di questi ultimi, infatti, sono stimati attorno al 5% ciascuno.





Sondaggi politici: Sardine in crescita

Un ulteriore 5% degli italiani, invece, ha cofnessato che le terrebbe in considerazione. Tuttavia, allontanando ogni posizione di partito e la configurazione stessa del partito, il movimento delle Sardine non può (e non vuole) concorrere alle elezioni. Il risultato però è interessante perché si attesta allo stesso livello dei partiti maggiori di Forza Italia e Italia viva (stimati entrambi intorno al 5%).

Collocazione politica delle Sardine

Il quesito proposto invece da Tecnè indaga la collocazione politica degli elettori partendo dal messaggio lanciato dalla Sardine. In sintesi: il 21% riconosce e condivide il messaggio ittico (in maggioranza si tratta di studenti, impiegati e precari di età compresa tra i 34 e i 45 anni). Inoltre, il consenso verso questo movimento proviene per il 23% da elettori del Pd e dal 23% da elettori di M5s.

Il 13% delle sardine appartiene invece ad altri partiti di sinistra, mentre un cospicuo 37% si colloca tra gli astenuti.