Sardine Roma: “Benvenuto chiunque: di sinistra, di FI o di Casapound”

Il prossimo 14 dicembre in Piazza San Giovanni a Roma si riuniranno tutte le sardine italiane nella "più grande rivoluzione ittica d'Italia".

Il prossimo 14 dicembre piazza San Giovanni a Roma accoglierà migliaia di Sardine: Stephen Ogongo, giornalista e organizzatore dell’evento ha aperto a tutti la partecipazione. “Per me, almeno per ora, chiunque vuol scendere in piazza è il benvenuto – ha spiegato in un’intervista -. Che sia di sinistra, di Forza Italia o di CasaPound. Ai paletti penseremo dopo”. La manifestazione nella capitale si configura quindi come “la più grande rivoluzione ittica d’Italia” con uno slogan unico: “Sardina amplifica sardina”.





Sardine di Roma

Stephen Ogongo, giornalista di origine kenyota, è da tempo impegnato contro la retorica della Lega. In vista della manifestazione delle sardine a Roma prevista per il prossimo 14 dicembre, il 45enne ha aperto a tutti la piazza. “A noi basta aver unito centinaia di migliaia di persone, che si sono ritrovate in modo spontaneo a dire no a un linguaggio politico pieno di odio e discriminazione”.

“A me piacerebbe che le sardine diventassero un movimento per l’inclusione, per una società multiculturale – ha aggiunto Ogongo -. Ma per avere un programma bisogna essere un interlocutore politico e noi al momento non lo siamo. Non so nemmeno se lo diventeremo mai”. Per il momento, quindi, nessun paletto. “Per ora è ammesso chiunque, pure uno di CasaPound va benissimo. Basta che in piazza scenda come sardina”

Quella di Roma sarà una manifestazione particolare: infatti, Mattia Santori ha chiamato a raccolta tutta l’Italia per il cosiddetto Sardina Day. Nello stesso giorno, inoltre, 11 metropoli del mondo, da San Francisco a Helsinki, scenderanno in piazza per una politica diversa da quella proposta del centrodestra italiano.