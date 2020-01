Sondaggi: Matteo Salvini è considerato il peggior politico del 2019

Nel sondaggio sui migliori e peggiori politici del 2019 Salvini primeggia in entrambe le classifiche, dimostrando di essere un personaggio divisivo.

Anche nelle ultimi sondaggi del 2019 Matteo Salvini la fa da padrone, a dimostrazione che il leader della Lega è come sempre al centro dell’attenzione mediatica nazionale sia nel bene che nel male. L’ex ministro dell’Interno si contende infatti sia la fascia come migliore che come peggiore politico dell’anno appena passato, scalzando in quest’ultimo caso Matteo Renzi dalla prima posizione. Tra le rilevazioni si segnala anche la bassa aspettativa degli italiani nei confronti di questo 2020.

Matteo Salvini protagonista nei sondaggi

Nel sondaggio effettuato da Demos si può infatti vedere come il leader della Lega risulti scelto dal 21% degli italiani come miglior personaggio politico del 2019 e dal 34% come peggiore. Un dato in netta crescita rispetto all’anno precedente, dove Salvini era considerato il politico peggiore soltanto dal 17% degli intervistati dietro a 29% di Matteo Renzi.

Nella classifica dei politici migliori del 2019 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si posiziona al secondo posto con il 12% delle preferenze, appaiato con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In quarta posizione troviamo invece in ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che raccoglie soltanto il 6% delle preferenze degli italiani, segnando così un lieve calo rispetto al 2018 quando l’8% della popolazione lo valutava in maniera positiva. Chiude la classifica dei personaggi politici migliori Giorgia Meloni, che entra in graduatoria con il 4% delle preferenze.





Il podio dei politici peggiori

Dopo aver già svelato Matteo Salvini al primo posto tra i politici peggiori in Italia possiamo vedere come in seconda piazza si posizioni l’ex alleato di governo Luigi Di Maio con il 16% dei voti. Segue con distacco il Premier Giuseppe Conte mentre chiude al quarto posto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, indicato come peggior politico dal 2% degli italiani.

Parlando invece di personaggi politici internazionali, il migliore nel 2019 risulta essere Papa Francesco, mentre il peggiore è il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.