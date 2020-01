In Emilia Romagna i cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni regionali 2020: la data, le liste e i candidati.

Insieme a Calabria e Toscana, anche l’Emilia Romagna sarà protagonista delle elezioni regionali 2020.

Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: la data

L’intervallo di tempo previsto per il voto, in un primo momento, era quello compreso tra l’ultima domenica di ottobre e l’ultima di gennaio. Inizialmente si era pensato di chiamare i cittadini al voto a novembre, ma Bonaccini si è spinto fino all’ultimo momento disponibile per permettere alla giunta di votare la legge di bilancio 2020-2022, evitando così l’esercizio provvisorio. La data così stabilita è quella di domenica 26 gennaio 2020.

I candidati

Sono sette i candidati alla presidenza della Regione. Lo scontro è, principalmente, tra Lucia Borgonzoni per il centrodestra e il presidente uscente Stefano Bonaccini per il centrosinistra. Oltre a loro, si contendono la vittoria Simone Benini, Marta Collot, Stefano Lugli, Laura Bergamini, Domenico Battaglia.

Lucia Borgonzoni

Ex sottosegretaria per i beni e le attività culturali, è passata alla Lega nei primi anni duemila.

Nel 2009 è stata eletta nel Consiglio provinciale dell’Emilia per poi dimettersi due anni dopo, quando è stata eletta nel consiglio comunale di Bologna. Nel 2016 il centrodestra l’ha candidata a sindaco di Bologna. Con il 22,27% ottenuto è andata al ballottaggio ma è stata sconfitta dall’avversario di centrosinistra Virginio Merola con un distacco di 9 punti percentuali. Le elezioni politiche del 2018 l’hanno portata tra i seggi leghisti a Palazzo Madama, dove siede ancora adesso. Salvini l’ha più volte definita “la prossima presidente dell’Emilia Romagna“, ma la sua candidatura deve ancora essere approvata dall’intera coalizione. Il suo concorrente sembra essere Galeazzo Bignami, ex azzurro da poco entrato in Fratelli d’Italia, proposto da Giorgia Meloni.

Stefano Bonaccini

In politica dagli anni Novanta, ha fatto parte del Pds (Partito Democratico della Sinistra), della Ds (Democratici di sinistra) ed è attualmente iscritto al Partito Democratico.

Ricopre la carica di presidente dell’Emilia Romagna e anche della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le elezioni amministrative modenesi del 2009 lo hanno fatto entrare nel consiglio comunale di Modena. Lo stesso anno è diventato segretario del Pd nella sua regione, di cui è diventato consigliere di maggioranza nel 2010 sotto la presidenza di Vasco Errani. Recentemente ha aperto ad un’alleanza con il Movimento anche per le prossime elezioni regionali. Sembra però che i grillini non siano disponibili a sostenere un candidato Democratico, motivo per cui la sua candidatura non è ancora certa.

Simone Benini

Il candidato del M5s è stato selezionato dagli iscritti tramite la piattaforma Rousseau. Benini, 49 anni, lavora come imprenditore a Forlì nel campo dei sistemi informatici. Nel 2014 e nel 2019 è stato eletto consigliere comunale.

Marta Collot

Nata a Treviso e studentessa al Conservatorio di Bologna, Marta Collot è stata scelta dalla lista Potere al popolo per rappresentare i lavoratori precari dell’Emilia Romagna.

Stefano Lugli

Originario di San Giovanni in Persiceto e laureato in Scienze politiche, Stefano Lugli è il candidato di Rifondazione comunista.

Il 45enne militante dell’Anpi è stato eletto consigliere comunale a Finale Ligure.

Laura Bergamini

Educatrice 59enne presso l’asilo nido di Parma, Laura Bergamini è nota per il proprio impegno nel mondo sindacale.

Domenico Battaglia

Si chiama Domenico Battaglia, medico originario di Ferrara, il candidato della lista no-vax.





Le liste

A sostegno di ognuno dei candidati si presentano una o più liste. Sono sei quelle che sostengono Bonaccini: Pd, Bonaccini Presidente, +Europa, Europa Verde, Volt, Emilia-Romagna coraggiosa. Altrettante si sono schierate con la candidata di centrodestra: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Borgonzoni presidente, Cambiamo! – Popolo della famiglia, Giovani per l’ambiente.

Gli altri candidati sono sostenuti da una lista a testa: M5s per Simone Benini; Potere al popolo per Marta Collot; L’Altra Emilia Romagna per Stefano Lugli; Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità per Domenico Battaglia; Partito comunista per Laura Bergamini.