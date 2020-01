Monia Faltoni, ex assessore di Prato per il Pd, conivide un post contro Matteo Salvini. La risposta del leader della Lega non si è fatta attendere.

Gas come rimedio ai sintomi dell’influenza. È quanto suggerito da un utente che, su Twitter, risponde così a Matteo Salvini che chiede consigli per febbre e raffreddore: “Lascia il gas aperto e vai a dormire”. Il post è stato condiviso da Monia Faltoni, consigliera Pd ed ex assessore di Prato, che propone una “standing ovation”. Immediata la reazione del leader della Lega: “Lezioni di democrazia da parte di quelli del Pd. Poi i cattivi saremmo noi, roba da matti”.

Maria Faltoni attacca Salvini

Non si è fatta attendere la reazione della Lega a difesa del proprio leader. Marco Curcio, consigliere regionale del Carroccio, chiede – tramite il proprio profilo Facebook – le dimissioni di Monia Faltoni: “Il post parla da solo. Ha rilanciato, applaudendo, una dichiarazione di odio e violenza, quella del ‘gas’ per Matteo Salvini.

Mi vengono i brividi, vengono in mentre violenze su vasta scala del secolo scorso“, in riferimento al dramma dei campi di concentramento nazisti e dell’olocausto.

Per questo motivo “Faltoni deve dimettersi, non ha più alcun senso che sieda un’assemblea democratica, è una vergogna per Prato e la Toscana, per l’Italia intera”. Curcio lancia poi un appello al sindaco della città toscana, al capogruppo e a Nicola Zingaretti: “Spero che facciano con la Faltoni ciò che avrebbero chiesto per qualunque altro esponente di centrodestra“.