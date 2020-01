I sondaggi relativi alle elezioni regionali in Emilia Romagna 2020 vedono in vantaggio Bonaccini su Borgonzoni.

I sondaggi relativi alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna premiano Stefano Bonaccini, leggermente avanti rispetto all’avversaria di centrodestra Lucia Borgonzoni. Il governatore del centrosinistra sembra attirare più voti di quanto non riescano a fare i partiti che lo sostengono. La rilevazione è stata effettuata da Tg La7 e rappresenta una delle ultime possibili per legge, a poco più di due settimane dall’appuntamento elettorale fissato per il prossimo 26 gennaio.

Regionali Emilia Romagna: i sondaggi

Il candidato del Pd, governatore uscente, sta staccando la candidata del centrodestra di qualche punto. Se Bonaccini si attesta tra il 45 e il 49%, la rivale, senatrice della Lega, si attesterebbe tra il 43 e il 47%. I due hanno staccato di diversi punti gli avversari: Stefano Benini (M5s) è dato tra il 4 e il 6%, Marta Collot (Potere al Popolo) tra lo 0 e il 2%, Laura Bergamini (Partito Comunista) tra lo 0 e il 2%, Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna) tra lo 0 e l’1% e Domenico Battaglia (Movimento 3V) tra lo 0 e l’1%.





La distribuzione dei voti

Dando uno sguardo ai dati relativi alla suddivisione dei voti, è chiaro come il centrodestra possa contare su un pacchetto di voti tra il 45 e il 49% derivanti da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Il Carroccio risulta infatti essere il primo partito con il Pd fermo tra il 23 e il 27%. Il Movimento 5 Stelle (complice il momento di caos con l’espulsione di Paragone, le dimissioni di Fioramonti e la fuoriuscita di diversi altri esponenti pentastellati), è fermo tra il 5 e il 7% mentre sono ampiamente staccate le altre forze di sinistra che a fatica si discostano dallo zero assoluto.