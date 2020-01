Secondo il Financial Times, la vittoria di Lucia Borgonzoni alle elezioni regionali in Emilia Romagna porterebbe Matteo Salvini a Palazzo Chigi.

Il Financial Times avverte sulle conseguenze più probabili alla vittoria di Matteo Salvini nelle elezioni regionali in Emilia Romagna. La nomina di Lucia Borgonzoni, dunque, sarebbe in grado di “abbattere il muro rosso italiano”. Salvini, dal canto suo, dal momento in cui ha preso le redini della Lega è riuscito a trasformarla “da partito separatista del Nord a forza del centrodestra diffusa sull’intero Paese”. L’obbiettivo del leghista era puntare “a una clamorosa rivoluzione, per prendere il controllo di un’area del Paese tradizionalmente considerata come la culla del socialismo”. Ma le conseguenze della vittoria leghista nella regione sono serie.





Il Financial Times su Salvini

“Se fosse Borgonzoni a vincere” le elezioni regionali in Emilia Romagna, “non solo il colpo manderebbe al tappeto il Pd ma probabilmente innescherebbe una crisi nella coalizione con M5s al governo, il che potrebbe far cadere il governo“.

Questo è lo scenario delineato dal Financial Times in caso di una vittoria di Matteo Salvini alle elezioni in Emilia Romagna.

Infatti, prosegue il quotidiano, “con la Lega molto più avanti, nei sondaggi, dei suoi avversari, nuove elezioni potrebbero vedere Salvini balzare al potere come presidente del Consiglio“. Ricostruendo il percorso della Lega dalla caduta del governo Conte 1, studiosi e politici hanno evidenziato come per il Carroccio “i consensi si sono rafforzati” a tal punto “che i sondaggi confermano sistematicamente che può tranquillamente considerarsi il partito più apprezzato in Italia”. Salvini, secondo il Financial Times, sarebbe quindi “un talentuoso e instancabile uomo da campagna elettorale” e “nelle speranze dei leghisti, una vittoria in Emilia-Romagna sarebbe l’ultima spinta per portare alla rottura la fragile coalizione di governo“.