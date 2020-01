Dalla Capitaneria di porto di Taranto hanno annunciato l’arrivo della nave ong Sea Watch 3: Matteo Salvini ironizza sullo sbarco dei 119 migranti a bordo. Grazie agli interventi di giovedì 9 gennaio, infatti, i naufraghi sono stati tratti in salvo dall’omonima ong tedesca. Il Viminale ha disposto il loro arrivo e sbarco al porto pugliese. Ad attenderli ci sono i soccorsi del personale medico e sanitario, al Croce Rossa e alcune organizzazioni di volontariato.

“È arrivata intorno alle 8 nel porto di Taranto ed ha attraccato la nave ‘Sea Watch 3’ con 119 migranti a bordo” scrivono dalla Capitaneria di Porto. A bordo si festeggia per l’arrivo a terra e per il soccorso disposto dal personale medico e sanitario. “Auspichiamo di arrivare presto a un meccanismo di sbarco e redistribuzione dei migranti automatico – scrivono dalla pagina Twitter della ong -, senza sporchi accordi con la Libia”.

Getting a safe port fast is the least we can expect from #EU. Grateful this journey can now end, we know from past experience of people disembarked and relocated under ad hoc negotiations that their rights on land are NOT guaranteed. Fair predictable policy is needed immediately! pic.twitter.com/3VJ91Coq4w

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) 14 gennaio 2020