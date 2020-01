L'ex ministro Claudio Martelli e la parlamentare del PD Lia Quartapelle si sposano a Tel Aviv

Claudio Martelli e Lia Quartapelle saranno presto sposi. Come si evince dall’atto di pubblicazione di matrimonio sull’albo pretorio del Comune di Milano, la coppia ha deciso di pronunciare il fatidico sì a Tel Aviv.

Una relazione, quella di Claudio Martelli e Lia Quartapelle vissuta lontana dai riflettori. Anticipata solamente da qualche indiscrezione di gossip su Dagospia, i due non hanno mai fatto nessuna apparizione pubblica. Lui, Claudio Martelli, ha 76 anni ed è stato il numero due del Psi prima di Tangetopoli, braccio destro di Bettino Craxi ed ex ministro delle Giustizia. In seguito anche europarlamentare, nel 2005 ha deciso di abbandonare definitivamente la politica. Ha condotto programmi su Canale 5 e Italia 1, oltre a curare anche uno spazio su Oggi.

Lei, Lia Quartapelle, invece, ha 37 anni e attualmente è parlamentare del Partito democratico e capogruppo del partito in commissione Esteri alla Camera.

All’epoca del governo Renzi, inoltre, era entrata nel totoministri per la guida del Farnesina, salvo non riuscendo però ad ottenere la tanto ambita poltrona.

Il loro fidanzamento durava già da qualche anno e ora la coppia ha deciso di compiere il grande passo. Così come si evince dall’atto di pubblicazione di matrimonio sull’albo pretorio del Comune di Milano, infatti, convoleranno a nozze a Tel Aviv. Per l’ex guardasigilli e vicepremier si tratta delle quarte nozze, dopo quelle con Daniela Maffezzoli, Anna Rosa Pedol e la nobile romana Camilla Apollonj Ghetti.