Blitz di Salvini a Bologna: su segnalazione di alcuni residenti, ha suonato il citofono di un cittadino per chiedere se fosse uno spacciatore.

Continua la campagna elettorale di Matteo Salvini in Emilia-Romagna in vista delle elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020: nel corso di una diretta Facebook da Bologna con i cittadini del quartiere Pilastro, ha suonato il citofono di un cittadino per chiedere se, come su segnalazione di una residente, fosse uno spacciatore di droga.

Salvini al citofono di un presunto spacciatore a Bologna

Seguendo le indicazioni di una donna del quartiere, il leader della Lega si è recato sotto il campanello di una palazzina per suonare a quello della famiglia accusata di essere spacciatrice di droga. “Buonasera. Lei è al primo piano? Ci può far entrare cortesemente? Perché ci hanno segnalato una cosa sgradevole e volevano che lei la smentisse, ci hanno detto che da lei parte lo spaccio del quartiere. Giusto o sbagliato?”. Così ha chiesto alla persona che si è palesata dall’altra parte del citofono, che ha però attaccato e non ha risposto alla sua richiesta.

Imperterrito ha provato a farlo una seconda e una terza volta fino a che la medesima persona non è tornata al citofono.

Intanto la signora gli aveva spiegato che a spacciare erano due membri della famiglia: il padre e il figlio. Salvini ha dunque chiesto al cittadino se potesse farlo entrare per verificare se sia vero ciò che dicono i cittadini, ovvero che da lui e da suo padre provenga parte dello spaccio del quartiere. Dall’altra parte qualcuno ha però risposto che il padre non si trovava in casa al momento ma a lavorare e ha di nuovo riattaccato.

Il leader leghista ha assicurato ai cittadini di aver intenzione di seguire il caso segnalando l’episodio alle forze dell’ordine, anche se “loro lo sanno, il problema è che vengono rilasciati dopo un quarto d’ora“. A chi gli ha chiesto a che titolo avesse suonato quel citofono, lui ha risposto di averlo fatto in qualità di cittadino.