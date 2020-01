In occasione delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020, Enrico Mentana

Come per ogni elezione che tenga, anche per il doppio appuntamento del 26 gennaio 2020 Mentana terrà la consueta maratona. Dalle 23 alle 9:45 il direttore del TGLA7 seguirà infatti in diretta gli exit poll e il conseguente spoglio relativo all’appuntamento elettorale di Emilia-Romagna e Calabria. La trasmissione che lo precede, ovvero Non è l’arena di Massimo Giletti, chiuderà così i battenti prima del previsto e terminerà poco prima delle 23.

Maratona Mentana 26 gennaio

A confermarlo è stato lui stesso sui suoi canali social, postando lo screen di una chat Whatsapp con un contatto che gli chiedeva se la maratona fosse prevista. Nel rispondere affermativamente, Mentana ha anche scritto la lista in ordine alfabetico degli ospiti, tra giornalisti e politologi, che lo accompagneranno durante la notte.

Tra questi Franco Bechis, Michele Brambilla, Claudio Cerasa, Marco Damilano, Alessandro De Angelis e Giovanni Floris.

Visualizza questo post su Instagram Intercettazione pubblicitaria… Un post condiviso da Enrico Mentana (@enricomentana) in data: 25 Gen 2020 alle ore 6:43 PST

A costoro vanno ad aggiungersi Tommaso Labate, Paolo Mieli, Augusto Minzolini, Antonio Padellaro, Lina Palmerini, Agnese Pini, Lorenzo Pregliasco e Francesca Schianchi. Terminano la lista Silvia Sciorilli Borrelli, Mario Sechi e Marcello Sorgi. Non è specificato se tutti saranno presenti in studio o se alcuni di loro commenteranno tramite videocollegamento, sta di fatto che anche questa volta saranno in molti a cercare di capire come hanno votato gli elettori e se il voto possa minare o meno il governo Conte.

Non mancheranno poi i consueti collegamenti con i politici di spicco, che quasi sicuramente si troveranno insieme ai loro candidati presidenti in Emilia-Romagna o in Calabria.