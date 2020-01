Tutti i dati sugli exit poll e sui risultati delle elezioni regionali in Calabria del 26 gennaio 2020.

Alla mezzanotte di domenica 26 Gennaio 2020 si chiuderanno le urne in occasione delle elezioni regionali in Calabria e avrà inizio lo spoglio delle votazioni. Lo stesso giorno saranno chiamati al voto anche i cittadini dell’Emilia Romagna. I più recenti sondaggi vedono in vantaggio il candidato del centrodestra Jole Santelli, con una preferenza che oscilla tra il 50 e il 54% dei voti.

Elezioni Calabria 2020: exit poll

Il giorno delle elezioni vi saranno aggiornamenti costanti che riporteranno i dati relativi all’affluenza e gli exit poll delle elezioni regionali della Calabria.

Elezioni regionali Calabria 2020: risultati

Nella serata di domenica 26 Gennaio verranno pubblicati anche gli aggiornamenti relativi ai risultati dell’appuntamento elettorale nella regione.





Le liste

Durante le elezioni regionali 2020 in Calabria sarà possibile votare per le liste che sostengono i vari candidati:

Per Francesco Aiello del Movimento 5 Stelle:

Movimento 5 Stelle;

Calabria Civica.

Per Filippo Calippo del Partito Democratico:

Partito Democratico;

Io Resto in Calabria;



Democratici e Progressisti.

Per Jole Santelli, portavoce del Centro Destra:

Jole Santelli Presidente;

Lega;

Forza Italia;

Fratelli d’Italia

UdC;

Casa della Libertà.

Per Carlo Tansi di Tesoro Calabria:

Tesoro Calabria;

Calabria Libera;

Calabria Pulita.

Le circoscrizioni

Le circoscrizioni, ossia le zone in cui un territorio viene suddiviso per le elezioni di un rappresentante, previste in Calabria sono tre:

Circoscrizione elettorale nord: Cosenza;

Cosenza; Circoscrizione elettorale centro: Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; Circoscrizione elettorale sud: Reggio Calabria;

I risultati delle varie circoscrizioni permettono di assegnare l’80% dei seggi (24 seggi) attraverso un sistema proporzionale.