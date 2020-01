Il leader della Lega viola il silenzio elettorale scrivendo sui social: il primo tweet è stato pubblicato alle 7 del mattino.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha violato il silenzio elettorale nel giorno delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. L’ex Ministro dell’Interno ha approfittato di un vuoto normativo sulla legge che disciplina il silenzio elettorale sui social network. E fin dal primo mattino sulle sue pagine Facebook e Twitter sono apparsi dei post di propaganda.

Il primo tweet è arrivato intorno alle 7 di mattina. Chiare le indicazioni riportate: l’immagine presente era quella di una scheda elettorale barrata per indicare come votare per la Lega e per la candidata presidente Lucia Borgonzoni. Queste le parole: “In Emilia-Romagna, contro trucchi e inganni, DOPPIA CROCE: croce sul simbolo LEGA e croce sul rettangolo con Lucia Borgonzoni, come da immagine. DUE CROCI e si vince! In Calabria puoi limitarti alla croce sul simbolo Lega”.

Salvini viola silenzio elettorale

Dopo circa 30 minuti, Salvini lancia l’hashtag #oggivotoLega. Nel tweet si legge: “Oggi voto Lega anche alla faccia di questo qua. Ma si può??? Che belle parole di amore e di pace“. Il leader della Lega si riferisce ad un giovane ripreso mentre canta della canzone contro di lui. Subito dopo ecco arrivare un breve video elettorale: “Difendiamo il lavoro, identità e la bontà dell’Emilia-Romagna. Oggi dalle 7 alle 23 anche l’Emilia-Romagna può cambiare: scegli la Lega, scegli il futuro, scegli Lucia Borgonzoni presidente”.

Da Twitter si sposta poi a Facebook. Salvini pubblica un post in cui invita gli elettori di Calabria ed Emilia Romagna ad esprimere la loro preferenza per lui: “Oggi tocca a te! Dalle 7 alle 23 in Emilia-Romagna e in Calabria bastano cinque minuti del tuo tempo per fare la storia”.