Elezioni regionali Calabria 2020, exit poll e risultati: avanti Jole Santelli

I primi risultati in diretta delle elezioni regionali in Calabria 2020 confermano i dati degli exit poll, vale a dire il vantaggio di oltre 20 punti di Jole Santelli.

Sono ufficialmente chiuse le urne in Calabria per le elezioni regionali 2020. Intanto è stato trasmessa la prima proiezione dei risultati in diretta che dà avanti Jole Santelli, come già era risultato dal primo exit poll. I dati confermerebbero più recenti sondaggi, che davano quotata la forzista rispetto al candidato di centrosinistra.

Elezioni Calabria 2020: i risultati

I primi risultati arrivati su un campione dell’8% confermano quelli degli exit poll, vale a dire il vantaggio di Jole Santelli attestata al 53,2%. Secondo classificato sarebbe Pippo Callipo al 30,7%, terzo Carlo Tansi con l’8,3% che supererebbe così il grillino Francesco Aiello dato al 7.8%.

Elezioni Calabria 2020: exit poll

Stando al primo exit poll sarebbe in avanti Jole Santelli che si attesterebbe tra 49 e 53%. Di molto inferiore lo sfidante di centrosinistra Pippo Callipo, che avrebbe ottenuto tra il 29 e il 33%.

Il grillino Francesco Aiello sarebbe stato votato da una percentuale di elettori compresa tra 7 e 11% e idem Carlo Tansi.

Il secondo exit poll accorcia invece le distanze del candidato di centrosinistra, quotato tra il 31 e il 35%. Cala invece Aiello che viene dato tra il 5 e il 9%.





Le liste

Durante le elezioni regionali 2020 in Calabria sarà possibile votare per le liste che sostengono i vari candidati:

Per Francesco Aiello del Movimento 5 Stelle:

Movimento 5 Stelle;

Calabria Civica.

Per Filippo Calippo del Partito Democratico:

Partito Democratico;

Io Resto in Calabria;



Democratici e Progressisti.

Per Jole Santelli, portavoce del Centro Destra:

Jole Santelli Presidente;

Lega;

Forza Italia;

Fratelli d’Italia

UdC;

Casa della Libertà.

Per Carlo Tansi di Tesoro Calabria:

Tesoro Calabria;

Calabria Libera;

Calabria Pulita.

Le circoscrizioni

Le circoscrizioni, ossia le zone in cui un territorio viene suddiviso per le elezioni di un rappresentante, previste in Calabria sono tre:

Circoscrizione elettorale nord: Cosenza;

Cosenza; Circoscrizione elettorale centro: Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; Circoscrizione elettorale sud: Reggio Calabria;

I risultati delle varie circoscrizioni permettono di assegnare l’80% dei seggi (24 seggi) attraverso un sistema proporzionale.