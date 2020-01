Alle regionali dell'Emilia-Romagna Elly Schlein è stata la candidata che ha totalizzato un numero maggiore di preferenze.

La vincitrice in termini di preferenze delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, che hanno visto la riconferma di Stefano Bonaccini come presidente, è senz’altro Elly Schlein. La ex europarlamentare dem ha infatti totalizzato oltre 22.000 voti nei tre collegi in cui era candidata.

Elly Schlein alle regionali in Emilia-Romagna

Candidata nella lista Emilia-Romagna Coraggiosa, ecologista, progressista in appoggio di Bonaccini, la Schlein ha preso 15.975 preferenze a Bologna, 3.896 a Reggio Emilia e 2.227 a Ferrara. Un record, se si pensa che nel capoluogo di regione è stata più votata di Raffaele Donini, assessore di Bonaccini ed ex segretario del Partito Democratico cittadino. Nonostante l’immensa campagna elettorale, è infatti stato scelto soltanto da 13.786 cittadini.

La35enne è riuscita a convincere gli elettori girando tutte le province in cui era candidata e organizzando una media di 5/6 incontri al giorno.

La sua lista, che complessivamente ha ottenuto il 3,7%, è stata creata insieme a Vasco Errani con l’obiettivo di raccogliere quante più persone di sinistra possibili tra le deluse dal principale partito azionista. Elly Schlein sarà l’unica rappresentante del movimento nel nuovo Consiglio regionale.





Lei stessa si era staccata dal Pd dopo aver militato tra le sue fila e averlo anche rappresentato nell’Europarlamento. Pur continuando a lavorare in Ue aveva fondato Possibile, movimento anch’esso abbandonato prima delle Europee 2019 in polemica con la frammentazione delle liste a sinistra che ha impedito durante quelle elezioni di trovare un accordo per presentare tutti i partiti sotto lo stesso simbolo.