Un consigliere leghista è stato sorpreso mentre navigava su un sito per adulti durante il dibattito: alcuni lo hanno difeso, altri lo hanno attaccato.

Franco Mino, un consigliere comunale leghista, è stato sorpreso durante il dibattito a navigare su un sito per adulti: la foto apparsa sui social non lascia alcun dubbio. A smascherare quanto accaduto a Biella è stato Roberto Pietrobon, un ex militante di sinistra. Con uno scatto finito sui social network, infatti, avrebbe ripreso di spalle il collega impegnato nella visione di contenuti a luci rosse. Il diretto interessato, però, ha subito replicato all’attacco.





Consigliere leghista naviga su sito per adulti

Non si placano i colpi di scena della Lega: dopo i commenti sessisti sulle regionali di Giacomo Moscarola, appare un’altra situazione singolare. Un consigliere leghista è stato sorpreso a navigare su un sito a luci rosse durante un dibattito a Palazzo Oropa, sede del consiglio comunale cittadino. Roberto Pietrobon, un ex politico di sinistra, avrebbe mostrato la foto di spalle del protagonista, senza rivelare la sua identità.

Poco tempo dopo, però, il diretto interessato, Franco Mino, è uscito allo scoperto. Nello scatto, infatti, si vede l’immagine di una donna con abiti succinti sullo schermo dello smartphone.

La spiegazione al comportamento è stata: “Tutti usano il cellulare per dei momenti in consiglio comunale. Dietro di me avevo notato dei balordi non al loro posto sul loggione che fotografavano e fra tutte le foto fatte la peggiore che potevano postare è questa che è la pagina iniziale di una su Facebook”. Inoltre, sul suo profilo Facebook ha aggiunto: “In riferimento a questa foto chiedo scusa se per sfortuna non ho aperto la prima pagina di Facebook di una fotografia con un uomo ma io non seguo le tendenze di moda rimango saldamente ancorato alle vecchie tradizioni (uomo, donna; mamma, papà)”.