Il leader di Italia Viva Matteo Renzi mette in guardia Giuseppe Conte circa la possibile tenuta del governo in merito alla legge sulla prescrizione.

Continua la personale battaglia del leader di Italia Viva Matteo Renzi contro l’approvazione della contestata legge sulla prescrizione, tanto da mettere in guardia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riguardo la stabilità dello stesso esecutivo. L’ex Premier ha infatti annunciato che il suo partito non avrebbe partecipato al Cdm in programma nella serata del 13 febbraio, aggiungendo che se dovesse continuare lo stallo sulla prescrizione non esclude la possibilità di un ritorno alle urne.

Renzi contro Conte sulla prescrizione

Intervistato durante la trasmissione televisiva Dritto e Rovescio, Matteo Renzi ha inoltre illustrato le tre diverse possibilità con cui la maggioranza potrebbe uscire dall’impasse istituzionale: “La prima è che il governo si metta a lavorare e vada avanti; la seconda è che che il governo apra la crisi e ci sarà un altro governo ancora; la terza è che si torni a votare.

Da queste tre non si esce: io sono disponibile a tutte e tre”.

Proprio sulla questione di un eventuale ritorno a nuove elezioni, Renzi ha preferito non esporsi particolarmente ma è chiaro che sia una delle possibilità che sono già state calcolate dal suo partito, specie se dovesse andare in porto la nuova legge elettorale: “Questo lo decide il presidente della Repubblica. È chiaro che c’è anche questa possibilità”.

Il nodo su Bonafede

La querelle sulla riforma della prescrizione sembra tuttavia essere parzialmente rientrata rispetto ai toni aspri degli scorsi giorni, quando Italia Viva aveva persino proposto un voto di sfiducia sul ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, primo promotore della proposta di legge.

Lo stesso Renzi si era rivolto direttamente a Giuseppe Conte chiedendogli se era sua intenzione modificare di nuovo la maggioranza di governo, tramite rimpasto che avrebbe portato ad escludere i ministri e i sottosegretari di Italia Viva: “Se Conte vuole aprire la crisi lo faccia, Italia viva vuole aprire i cantieri.

Noi non abbiamo aperto la crisi, non facciamo polemiche. Tu puoi cambiare maggioranza, presidente del Consiglio. Sai come farlo. Non puoi dire che siamo opposizione maleducata: se vuoi cambiare maggioranza fallo, ti daremo una mano”.