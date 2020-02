Nei sondaggi politici elettorali mandati in onda dal TgLa7 la Lega recupera lievemente le perdite di settimana scorsa mentre il M5s cala di un punto.

Nei sondaggi politici elettorali di oggi 17 febbraio mandati in onda dal TgLa7 la coalizione di centrodestra si mantiene pressoché stabile, registrando tuttavia al suo interno sensibili variazioni nei singoli partiti. Per la precisione, la Lega guadagna due decimali assestandosi al 32,4%, mentre Fratelli d’Italia compie un balzo di mezzo punto percentuale arrivando a quota 11,3%. Lievi perdite invece per Forza Italia che retrocede fino al 5,3%. In calo invece la maggioranza governativa giallo-rossa, con il M5s che crolla di un punto netto giungendo al 13% mentre il Pd scende fino al 20,6%,. Stabile infine anche Italia Viva di Matteo Renzi, che si mantiene sul 4,2% di sette giorni fa.





Sondaggi politici elettorali oggi

Esaminando i dati elaborati da Swg, la Lega guadagna lo 0,2% rispetto a sette giorni fa, passando dal 32,2% al 32,4%.

Situazione analoga per Fratelli d’Italia che conquista lo 0,5% raggiungendo quota 11,3%, in linea con il trend positivo di queste ultime settimane. Lieve flessione invece per Forza Italia che perde lo 0,3% arrivando al 5,1%. Nel suo complesso, la coalizione dei tre principali partiti di centrodestra continua ad essere lievemente al di sotto della maggioranza assoluta dei consensi, stabilizzandosi al 48,8%.

Valori diversi invece per i due principali alleati della maggioranza di governo, che complessivamente registrano un calo nei consensi. Il Pd perde infatti lo 0,1% arrivando a toccare quota 20,6%, mentre il M5s subisce un tracollo di un punto percentuale assestandosi al 13,0%. Si mantiene stabile invece Italia Viva, che resta sul 4,2%.

Gli altri partiti

Nel secondo pannello mostrato dal TgLa7 sono invece visibili le intenzioni di voto per i partiti che in caso di elezioni non supererebbero la soglia di sbarramento del 4%. In testa al sondaggio troviamo Azione di Carlo Calenda, che registra una crescita dello 0,2% passando dal 2,8% di sette giorni fa al 3,0%. Segue la coalizione elettorale tra Sinistra Italiana e Articolo Uno, che sale dal 2,8% al 2,9%.

Crescita anche per I Verdi che guadagnano invece lo 0,2% salendo dal 2,1% al 2,3%, mentre +Europa vede calare lievemente i propri consensi passando dall’2,0% all’1,9%.

Stabile infine partito del governatore ligure Giovanni Toti, che con il suo Cambiamo! rimane fisso all’1,2%. Salgono, dallo 1,8% al 2,1% gli italiani che voterebbero altri partiti, mentre coloro che preferirebbero astenersi scendono dal 39% al 38%.