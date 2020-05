La Regione Lombardia chiede alla Cina i danni per il Coronavirus, su proposta della Lega.

La Lega chiede alla Cina 20 miliardi per risarcire i danni provocati dalla pandemia Coronavirus. Il Consiglio regionale della Lombardia ha annunciato che il partito si occuperà della presentazione di questo provvedimento, al fine di consentire alla Regione di agire per vie legali.

La Lega chiede i danni alla Cina

Il governatore Attilio Fontana appoggia la mossa: “Credo sia giusto portarla avanti, quantomeno per conoscere un po’ meglio come sono andati i fatti e anche per cercare di far capire che d’ora in poi bisognerà essere molto più accorti“, ha dichiarato ai microfoni di Radio Padania.

Fontana si è dimostrato molto contrariato per come la Cina abbia gestito la comunicazione della pandemia, specificando che questioni così gravi non andrebbero coperte “dal segreto” e nascoste al resto del mondo.

Paolo Grimoldi, segretario della Lega per la Lombardia, ha annunciato che il partito è pronto per mandare all’ambasciatore cinese una acconto di richiesta danni per 20 miliardi.





Il Coronavirus batte cassa

“È quello che stanno facendo negli altri Paesi occidentali, negli Usa alcuni singoli Stati hanno già denunciato e chiesto danni alla Cina per le conseguenze della pandemia da Covid-19″, ha spiegato Grimoldi, “I membri del Congresso americano propongono leggi per dare la possibilità anche ai singoli cittadini di chiedere ingenti riparazioni a Pechino, e anche Australia e Gran Bretagna si dirigono decise in questa direzione”.

In Italia, finora, tutto taceva. “C’è un limite. Per cui, in assenza dello Stato, tocca alle Regioni dare un segnale forte. La Lombardia, dopo un passaggio in Consiglio regionale, sarà la prima a chiedere alla Cina il risarcimento per i danni subiti”, ha dichiarato Paolo Grimoldi.