Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha attaccato il leader leghista Matteo Salvini per il colore dei suoi nuovi occhiali da vista.

Nel corso del consueto videomessaggio ai cittadini, il presidente della Campania Vincenzo De Luca non si è lasciato sfuggire l’occasione di criticare il leader della Lega Matteo Salvini, prendendo di mira in particolar modo il colore degli occhiali da vista che da qualche tempo l’ex ministro degli Interno sta indossando a causa della presbiopia. L’ex sindaco di Salerno ha infatti definito la cromia degli occhiali di Salvini simile a quella di un pannolino per neonati, scatenando come prevedibile le ire degli esponenti leghisti.



De Luca sugli occhiali di Matteo Salvini

Durante un intervento in merito agli incentivi sugli affitti che la regione Campania sta disponendo nei confronti dei suoi cittadini, il presidente De Luca ha dichiarato: “Per quanto riguarda i fitti voglio dare un’informazione a un esponente politico milanese il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud e ha detto che c’è una regione del Nord che è l’unica che ha fatto iniziative per i fitti. Non voglio fare nomi ma è un esponente del Nord e del sovranismo che ultimamente va in giro per l’Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi, occhiali color pannolino di bimbo per intenderci“.

LEGGI ANCHE: De Luca: “Ai campani dico di non andare negli ospedali del Nord”

Non è certo la prima volta che il governatore campano, in queste settimane mostratosi come il vero uomo forte dell’emergenza coronavirus, si scaglia contro il leader del Carroccio. Lo scorso novembre De Luca aveva infatti criticato l’eccessiva presenza sui social di Salvini, definendola fisicamente incompatibile con i suoi impegni di politico: “Lei pensa che possa cambiare la realtà uno che produce 200 tweet dalla mattina quando si sveglia a fare colazione, non so se con la Nutella o con i wurstel?”.