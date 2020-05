De Luca mette alla proiva il buon senso dei suoi concittadini, firmando un'ordinanza che potrà dare prova del senso civico in Campania.

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in un’ordinanza permetterà l’apertura straordinaria di tutti i mercati rionali sul territorio per una settimana, precedendo la data prestabilita del 18 maggio. Sarà consentito fare attività fisica nei parchi pubblici, ville e di primo mattino sul lungomare, sempre attuando le misure di distanziamento sociale obbligatorie.

De Luca, ok ai mercati in Campania

Vincenzo De Luca nella serata dell’8 maggio ha firmato un’ordinanza nella quale permetterà la riapertura di tutti i mercati rionali della Campania, precedendo così di una settimana la data prevista del 18 maggio.

Dall’11 maggio al 17, quindi, sul territorio come recita l’ordinanza nello specifico: “Salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale è consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari“.





Ok per l’attività fisica

Non solo l’attività commerciale. Vincenzo De Luca ha dato il suo placet per il ripristino dell’attività fisica nei luoghi pubblici. Sarò consentito fare sport individuale nei parchi, ville, giardini e il lungomare, dalle 5,30 alle 8,30 del mattino, per evitare assembramenti.

Si ricorda inoltre nella nota: “È fatto, in ogni caso, obbligo di rispetto della distanza minima di due metri da qualsiasi altra persona, tranne che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente e di uso della mascherina per le attività per le quali detto uso sia compatibile”.